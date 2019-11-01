Россияне забрали из Сбербанка около 80 млрд рублей
Клиенты Сбербанка сняли со своих счетов около 79 млрд рублей за октябрь 2019 года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на отчетность банка.
Средства розничных клиентов уменьшились а 0,6 процента и составил 13 трлн рублей.
В банке объяснили отток клиентских средств «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах», которые проходят в условиях нисходящей динамики рыночных ставок и замедления темпов инфляции.
При этом, как отмечают СМИ, в октябре текущего года снизился и объем денег компаний на счетах Сбербанка – на 1,8 процента. Однако, сообщает банк, совокупный объем клиентских средств без учета валютной переоценки за десять месяцев увеличился на 2,3%.