Россияне забрали из Сбербанка около 80 млрд рублей

17:08, 09 ноября 2019, ПАИ

Клиенты Сбербанка сняли со своих счетов около 79 млрд рублей за октябрь 2019 года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на отчетность банка.

Средства розничных клиентов уменьшились а 0,6 процента и составил 13 трлн рублей.

В банке объяснили отток клиентских средств «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах», которые проходят в условиях нисходящей динамики рыночных ставок и замедления темпов инфляции.

При этом, как отмечают СМИ, в октябре текущего года снизился и объем денег компаний на счетах Сбербанка – на 1,8 процента. Однако, сообщает банк, совокупный объем клиентских средств без учета валютной переоценки за десять месяцев увеличился на 2,3%.