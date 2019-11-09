Сотрудника СПбГУ обвиняют в убийстве - мужчину выловили из Мойки с частями женского тела в рюкзаке

18:06, 09 ноября 2019, ПАИ

63-летний доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов находится в больнице с переохлаждением после того как спасатели вытащили его их холодной воды Мойки. Мужчина едва не утонул. В этот момент он был сильно пьян. Однако на набережную пришлось вызывать не только медиков, но и следователей. В рюкзаке (по другим данным - в пакете) находились две женские руки, пишет Фонтанка.

На квартиру к Олегу Соколову сразу же выехали стражи правопорядка. В одной из комнат нашли расчлененное тело молодой женщины. Рядом на полу находилась пила.

По предварительным данным, мужчина застрелил свою знакомую, с которой их связывали тесные отношения. Убийство произошло еще 7 ноября. Затем мужчина попытался избавиться от тела. Для этого приобрел пилу.

Предположительно, некоторые части тела ему уже удалось выбросить в реку. Когда он вновь оказался на набережной, не удержался и упал в воду. Это заметили прохожие.

Доцента Соколова спасли. Теперь ему предстоит ответить за убийство человека.