Тала Нещадимова: В Псковской области не ожидается ухудшения погоды

12:32, 12 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области не ожидается ухудшения погоды, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В ближайшие 3-5 дней характер погоды будет таким же: облачная с прояснениями погода, переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя», — отметила Тала Нещадимова.

По ее словам, температура ночью и днем будет пока положительной — от 0°C до +5°C и от +2°C до +7°C. Ветер преимущественно ожидается южных направлений.

В Псковскую область, как и в соседние регионы, со стороны Скандинавии пришел активный циклонический вихрь. «Это заденет Псковскую область. У нас будут небольшие дожди. Но каких-либо глобальных изменений и последствий не прогнозируем», — прокомментировала Тала Нещадимова.

3-5 ноября из-за сильных дождей в Псковской области разлилась река Пскова. Псковичи обращали внимание в социальных сетях на утопающий город, замусоренную ливневую канализацию и промокшие автобусы. Также в результате ливней пострадал Порхов, где из берегов вышла река Шелонь.