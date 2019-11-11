В России стало вдвое больше малогабаритных квартир

09:20, 13 ноября 2019, ПАИ

За последние 5 лет на рынке недвижимости России стало вдвое больше малогабаритных квартир. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра «Мир квартир».

Так, в 2014 году 122,6 тыс. кв. м приходились на квартиры площадью менее 30 кв. м, а в 2019 — 246,9 тыс.

Аналитики отмечают, что малогабаритки на современном рынке России по размеру уступают хрущевкам, в которых средняя площадь однокомнатных квартир составляет около 35 кв. м. Эксперты из «Авито Недвижимость» добавили, что за год на 7% уменьшилась средняя площадь студий в новостройках.

По мнению экспертов, такая тенденция к уменьшению жилплощади связана с невысокой покупательской способностью россиян. При этом в законодательстве нет норм, ограничивающих застройщиков в попытках адаптировать предложения под спрос. Специалисты уверены, что количество малогабаритных квартир будет расти и дальше.