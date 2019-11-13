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Общество

Презентация картины «Учёности плоды» состоится в Пскове в рамках проекта «Без срока давности»

В Пскове 14-15 ноября в рамках II Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения») и проекта «Без срока давности» состоится презентация фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, на презентации расскажут об истории создания фильма, а также будет показан тизер картины.

Студия «Корнер Ворк» при поддержке киностудии «Ленфильм» завершила съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское. В съёмках принимали участие известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие. Выход в прокат планируется в 2020 году.

Режиссёр и генеральный продюсер фильма Игорь Угольников отметил: ««Учёности плоды» - это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны. Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины. Фильм «Учёности плоды» продолжает традиции великого советского патриотического кино. В качестве референса - отправной точки - взяты фильмы о Великой Отечественной войне. Ленты «Проверка на дорогах», «Они сражались за Родину» и другие, в яркой, выразительной форме рассказывали правду о подвигах, патриотизме, лишениях и страданиях, выпавших на долю нашего народа. Мы хотели бы, чтобы неизвестные страницы самой кровопролитной из войн прошлого века стали достоянием мирового сообщества».

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