Десятиклассники Псковского кадетского корпуса ознакомились с профессией пожарного-спасателя

22:45, 13 ноября 2019, ПАИ

12 ноября на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» для учащихся 10-го класса Псковского кадетского корпуса было организовано и проведено мероприятие, основной целью которого стало ознакомление ребят с профессией пожарного-спасателя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В начале занятия ведущая мероприятия пригласила десятиклассников ознакомиться с экспозицией пожарно-технической выставки, где они узнали о своих земляках, уроженцах Псковской области, которыми по праву гордится не только пожарная охрана Псковщины, но и всей страны. Это Анатолий Яковлев, первый доктор технических наук в области пожарной охраны, научные исследования которого позволили значительно повысить огнестойкость железобетонных конструкций; Валерий Кишкурно – генерал-майор внутренней службы, кандидат технических наук, в 90-е годы начальник Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России.

Кроме того, ведущая рассказала ребятам о пожаре на складе боеприпасов близ деревни Кислово 20 октября 1994 года, когда героизм и мужество, проявленные пожарными, позволили отвести беду от жителей города Пскова и избежать возможных страшных последствий.

Сюрпризом для кадетов стало участие в мероприятии одного из участников тушения этого пожара, Андрея Родневаа. Он рассказал ребятам о своем пути в пожарную охрану, о кисловских событиях, непосредственным участником которых ему довелось стать. «Ребята слушали рассказ очень внимательно, буквально затаив дыхание: было понятно, что он произвел на каждого них большое личное впечатление. Конечно, по окончании рассказа присутствующие задавали дополнительные вопросы о профессии огнеборца, о качествах, которыми должен обладать человек, выбирающий эту профессию. А в завершении беседы прозвучал главный вывод: успех любого дела зависит от тех людей, которые этим делом занимаются, от их профессионализма, заинтересованности результатом, добросовестности», - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Продолжением мероприятия стала экскурсия десятиклассников в пожарно-спасательную часть №2 г. Пскова, где ребята смогли увидеть пожарные автомобили, специальное оборудование огнеборцев и ознакомиться с распорядком жизни пожарной части.