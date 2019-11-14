Билеты на ночную «Ласточку» из Санкт-Петербурга в Псков можно купить со скидкой

10:03, 14 ноября 2019, ПАИ

До 30 ноября приобрести билеты на ночные поезда «Ласточка» Санкт-Петербург - Псков можно со скидкой, сообщили Псковскому агентству информации в в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Стоимость проезда в базовый и экономический классы обслуживания составит 400,3 рублей. Кроме того, на данные поезда действуют специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 30%, для пассажиров в возрасте от 60 лет – 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.

Поезд «Ласточка» №815 отправляется из Санкт-Петербург в 23:30, прибывает в Псков в 03:00. Из Пскова поезд «Ласточка» №816 отправляется в 22:40, прибывает в Санкт-Петербург в 02:10. Остановки предусмотрены на станциях Гатчина, Луга, Плюсса, Струги Красные.

Продажа билетов на поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков – Санкт-Петербург открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Первые «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать с 4 августа 2018 года в рамках договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. С 3 августа по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. После этого глава региона Михаил Ведерников прорабатывал с руководством РЖД вопрос о запуске четвертой – «ночной» пары «Ласточек», который успешно решился.