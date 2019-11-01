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Общество

Первые ночные «Ласточки» начнут курсировать сегодня между Петербургом и Псковом

С 1 ноября между Санкт-Петербургом и Псковом начинает курсировать ещё одна пара скоростных поездов «Ласточка», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги».

Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Балтийского вокзала в 22:30 и прибудет в Псков в 3:00. На этот рейс по данным сайта РЖД уже нет свободных билетов. Из Пскова поезд отправится в 22:40 и прибудет в Санкт-Петербург в 2:10.

В пути предусмотрены остановки на станциях Струги Красные, Плюсса, Гатчина и Луга.

Первые «Ласточки» между Псковом и Санкт-Петербургом начали курсировать с 4 августа 2018 года в рамках договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД. С 3 августа по субботам и воскресеньям поезд «Санкт-Петербург – Псков» стал ходить до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. После этого глава региона Михаил Ведерников прорабатывал с руководством РЖД вопрос о запуске четвертой – «ночной» пары «Ласточек», который успешно решился.

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