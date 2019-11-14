Госдума РФ меняет механизмы расселения аварийного жилья

15:57, 14 ноября 2019, ПАИ

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который изменяет порядок расселения аварийных домов и механизм ремонта ветхого жилья, сообщает ТАСС.

Согласно документу, регионы получают дополнительные полномочия в области жилищных отношений. Они будут определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным.

Кроме того, региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным.

Законопроект также предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%. Подпрограмма принимается сроком на три года с ежегодной актуализацией.