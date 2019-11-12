Cоревнования по спортивной аэробике стартуют в Пскове 16 ноября

11:02, 15 ноября 2019, ПАИ

16 ноября в 10:30 в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» стартуют межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Древний Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этом году турнир состоится в 18-й раз. На нем выступят около 300 молодых спортсменов от 5 до 11 лет из Псковской, Ленинградской областей и Карелии.

На следующий день в 10:00 будет дан старт кубку Псковской области. Участниками второго соревновательного дня станут спортсмены, уже имеющие свой рейтинг. Это юноши и девушки от 12 до 14, от 15 до 17 и старше 18 лет.

Спортсмены на протяжении двух дней будут состязаться в номинациях: индивидуальные выступления (юноши и девушки), смешанные пары (состоящие из спортсменов разного пола), трио, групповые выступления (по 5 человек в группе), гимнастическая платформа (выполнение аэробной программы с использованием степ-платформы) и танцевальная аэробика (особый вид программы, запрещающий выполнение аэробных элементов и предполагающий демонстрацию двух танцевальных стилей).

Организаторами соревнований выступают федерация спортивной аэробики Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Пскова и комитет по спорту Псковской области.