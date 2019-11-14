Три года тюрьмы грозит 16-летнему школьнику из Пскова за избиение прохожего

13:41, 15 ноября 2019, ПАИ

Три года тюрьмы грозит 16-летнему школьнику из Пскова за избиение прохожего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Вечером 18 августа у кафе на улице Труда молодой человек нанес ранее незнакомому мужчине удар кулаком по лицу От полученного удара пскович получил телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Санкция части 1 статьи 112 УК РФ, по которой обвиняется подросток, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.