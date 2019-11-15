Тачку на прокачку: «Ford против Ferrari» - безупречный автомобильный байопик с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном

19:37, 15 ноября 2019, ПАИ

В прокат вышла картина «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном в главных ролях: напряженная биографическая драма о двух механиках-энтузиастах, которые по заказу Ford создали машину для победы в самой легендарной мировой гонке - 24 часа Ле-Мана. По мнению Муслима Камалова, Мэнголду удалось снять практически безупречный, увлекательный и в то же время трогательный и нетривиальный байопик.

1960-е, Калифорния. Автомобильный концерн Ford процветает - штампует не такие уж шикарные, но зато необходимые среднему классу машины и, естественно, купается в прибыли. Итальянцы Ferrari, пришедшие на американский рынок, напротив - в бассейн с золотыми монетами не ныряют, но выпускают эксклюзивные модели, с которыми ежегодно побеждают в самой сложной гонке на выносливость в мире - 24 часа Ле-Мана. Об их легендарных и престижных спорткарах мечтает каждый американец. Маркетолог Ford Ли Лаккока (Джон Бернтал) предлагает главе компании - Генри Форду II (Трэйси Леттс) - начать думать, как конкуренты, а поэтому идет на сделку с Энцо Феррари (Ремо Джироне) по слиянию компаний. Но старик Феррари дает грубый отказ и к тому же оскорбляет Форда, обозвав его «вторым».

Обозленный на итальянца мистер Форд решает принять вызов: он поручает найти лучших механиков и пилотов в округе, создать с их помощью собственный идеальный спорткар для того, чтобы наконец-то одолеть Ferrari и выиграть 24 часа Ле-Мана. На эту авантюру - за 90 дней собрать самый быстрый Ford - подписываются автогонщик-конструктор Кэрролл Шелби (Мэтт Дэймон) и его хороший британский друг, механик-пилот Кен Майлз (Кристиан Бэйл).

В текстовом варианте эта история кажется не настолько увлекательной, но режиссер Джеймс Мэнголд («Логан», «Поезд на Юму», «Переступить черту»), сконцентрировавшись больше на героях и их взаимоотношениях, именно на характерах и темпераментах людей, которые изобрели легендарный Ford GT40, сумел создать действительно безупречный биографический фильм, одновременно с этим - дико увлекательный и вовсе не унылый, ленту, в большей степени посвященную именно теме одержимости идеями двух хороших друзей, а уже потом - шикарным скоростным автомобилям и всяким техническим определениям. Мэнголд строит ленту с одной стороны - как типичный, последовательный и безобидный байопик, с другой же - смело пользуется эффектом неожиданности, делая из, давайте признаем, не настолько сногсшибательной истории, статьи из «Википедии» - масштабный биографический блокбастер, по примеру Стивена Спилберга. Есть, конечно, пара моментов, где фильм начинает проседать и сбавлять темп, двигаясь на каких-то уж совсем скудных драматических парах и избитых штампах. Но эти недостатки резво компенсируются другим - персонажами и актерами, которые их сыграли.

Кристиан Бэйл, голливудский чемпион по набиранию веса и резкому похудению, в «Форде против Феррари» является чем-то вроде ведущего привода: его актерская сила здесь увеличена, кажется, втрое, он играет в фильме Мэнголда уже далеко за пределами своих возможностей, при том, что его герой - автогонщик Кен Майлз - не является такой уж прям сложной личностью, перевоплощение в которого, скажем, не требует каких-то невероятных усилий: запираться на месяц в гараже под машиной, проще говоря, вовсе необязательно. Майлз - британский механик, прошедший войну, как мы узнаем позже, дойдя на сломанном танке до Берлина. Он слишком любит гонки и автомобили, но не очень - зарабатывать деньги ежедневной рутиной, он склонный к заносчивости идеалист, сентиментальный мечтатель и, конечно, любящий отец. Товарищ Майлза и близкий друг - Кэрролл Шелби - в бывшем тоже был гонщиком, но из-за проблем со здоровьем (как сказал врач - «клапан не в порядке») ему пришлось бросить карьеру и стать гениальным, как выяснится позже, конструктором. Кэрролл Шелби, которого здесь совсем без какого-либо особого актерского энтузиазма, по сравнению с тем же Бэйлом, играет Мэтт Дэймон, нужен для того, чтобы в необходимые моменты успокаивать Майлза, нелепо драться с ним на лужайке, а потом нервно сгрызать собственные ногти на пит-стопе, бросая взгляд на секундомер. Шелби в этой истории - важное звено, он дополняет этот превосходный дуэт, демонстрируя до самых финальных титров на экране крепкую мужскую дружбу.

Героев и события, в которые они помещены, Мэнголд снимает, собственно, как и в «Логане», со всей любовью к классическому Голливуду: «Форд против Феррари» лишен помпезности и совсем не похож на штатные студийные байопики о выдающихся личностях. Это кино максимально приземленное (но ни в коем случае не легкомысленное), в нем не найдется искрящего пафоса, но зато в избытке другого доброкачественного и необходимого - адреналина в чистом виде не только в блистательно поставленных и изобретательно снятых эпизодах с гонками во Франции, но и в, казалось бы, совсем безобидных сценах с совещаниями у Генри Форда II. С ним же, кстати, будет связан и самый сумасшедший и одновременно ярчайший и трогательный момент фильма: когда Шелби решает прокатить мистера Форда на недавно созданном спорткаре в итоге чего тот расплачется то ли от счастья, то ли с горя.

«Ford против Ferrari» - захватывающее, выдержанное в лучших традициях классического Голливуда зрелище, созданное весьма скромными режиссерскими решениями и без особых стилистических изысков, где при этом удивительным образом достигается эффект присутствия, вовсе ничем не уступающий компьютерным проделкам Спилберга: с помощью невероятной операторской работы Фидона Папамайкла ты попадаешь в кабину легендарного Ford GT40, прямиком на трассу Ле-Мана, на два с половиной часа, которые проносятся, к слову, с бешеной скоростью самих болидов. Так что лучше покрепче пристегнуть ремни.