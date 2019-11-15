В Белоруссии откажутся от производства биодизельного топлива

16:11, 15 ноября 2019, ПАИ

С 2020 года предприятия белорусского госконцерна «Белнефтехим» прекратят производство биодизельного топлива, пишет РИА Новости.

По словам представителя отрасли, такое производство убыточно. Поэтому решено повышать эффективность работы концерна путем отказа от выпуска биодизеля. Это коснется всех предприятий концерна, занимавшихся данной продукцией. Отмечается, что в 2019 году производство биодизеля, который получается путем смешения дизельного топлива и метиловых эфиров жирных кислот, уже практически свернуто.

Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков также заявил об отказе от биодизеля во время посещения ОАО «Могилевхимволокно».