Клип Михаила Галустяна за пару дней набрал более миллиона просмотров
Шоумен Михаил Галустян выпустил в свет клип на песню «Хочу тибя любицца». За два дня это видео посмотрели на YouTube более миллиона раз.
Для его обнародования исполнитель выбрал себе псевдоним - Супер Жорик.
Клип снимали в Сочи. В нем много нарядов леопардовой расцветки, дорогие автомобили, красивые девушки. Но все это вызывает улыбку у зрителя.
Пользователи оценили юмор Галустяна и авторов проекта: «Нашёлся человек, который, поедет на евровидение 2020».
В то же время многие сравнивают клип с творчеством Александра Ревы и отмечают, что Михаил всего лишь решил повторить успех коллеги по сцене.