Клип Михаила Галустяна за пару дней набрал более миллиона просмотров

18:24, 16 ноября 2019, ПАИ

Шоумен Михаил Галустян выпустил в свет клип на песню «Хочу тибя любицца». За два дня это видео посмотрели на YouTube более миллиона раз.

Для его обнародования исполнитель выбрал себе псевдоним - Супер Жорик.

Клип снимали в Сочи. В нем много нарядов леопардовой расцветки, дорогие автомобили, красивые девушки. Но все это вызывает улыбку у зрителя.

Пользователи оценили юмор Галустяна и авторов проекта: «Нашёлся человек, который, поедет на евровидение 2020».

В то же время многие сравнивают клип с творчеством Александра Ревы и отмечают, что Михаил всего лишь решил повторить успех коллеги по сцене.