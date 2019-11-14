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Клип Михаила Галустяна за пару дней набрал более миллиона просмотров

Стоп-кадр из видеоклипа.

Шоумен Михаил Галустян выпустил в свет клип на песню «Хочу тибя любицца». За два дня это видео посмотрели на YouTube более миллиона раз.  
Для его обнародования исполнитель выбрал себе псевдоним - Супер Жорик. 

Клип снимали в Сочи. В нем много нарядов леопардовой расцветки, дорогие автомобили, красивые девушки. Но все это вызывает улыбку у зрителя. 

Стоп-кадр из видеоклипа.

Пользователи оценили юмор Галустяна и авторов проекта: «Нашёлся человек, который, поедет на евровидение 2020». 

В то же время многие сравнивают клип с творчеством Александра Ревы и отмечают, что Михаил всего лишь решил повторить успех коллеги по сцене. 

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