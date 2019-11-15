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7-летний мальчик пострадал на пожаре в Пушкинских Горах

17 ноября в Пушкинских Горах на пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме пострадал 7-летний мальчик. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ребенок доставлен в детскую областную клиническую больницу с термическими ожогами туловища, рук и лица. Пожар произошел из-за неисправности электрооборудования, в двухкомнатной квартире выгорела прихожая.

15 ноября в 16:47 в Порховском районе в деревне Верхний мост сгорел жилой дом. Его 80-летняя хозяйка доставлена в межрайонную больницу с термическими ожогами лица 1 и 2 степени. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при устройстве печи.

18 ноября в 2:30 в Великолукском районе в деревне Медведково сгорел дачный дом. Причиной произошедшего названо короткое замыкание электропроводки.

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