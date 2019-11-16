Работники великолукских предприятий рассчитались с долгами во время визита налоговиков

10:28, 19 ноября 2019, ПАИ

В ходе встреч с налоговиками работники великолукских предприятий выплатили 147 тысяч рублей задолженности по имущественным налогам. Как сообщили Псковскому агентству информации в УФНС России по Псковской области, в ноябре сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 посетили 13 предприятий Великих Лук и Великолукского района и вручили физлицам 498 платежных документов.

Работники инспекции проинформировали руководство предприятий о наличии у некоторых их работников задолженности, встретились с налогоплательщиками и лично вручили им квитанции на оплату.

В ходе встреч налоговики пользовались мобильным автоматизированным рабочим местом с подключенными сервисами «Узнай свою задолженность» и «Уплата налогов и пошлин». Это позволяет сформировать документ на оплату единого налогового платежа и воспользоваться платежной картой или онлайн-банкингом на месте.

Участников встреч также ознакомили с порядком начисления пени на сумму задолженности и уведомили о том, что налоговые органы имеют право взыскать недоимку в судебном порядке.

Кроме того, великолучане узнали о возможностях онлайн-ресурсов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».