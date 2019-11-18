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Пешеход погиб под колёсами автомобиля на трассе Шимск – Великие Луки

62-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля  Kia Rio на 287-м километре трассы Шимск – Великие Луки в деревне Гвоздово Великолукского района. Авария произошла 18 ноября около 18:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Местный житель шёл по дороге в том же направлении, в котором двигался автомобиль. В этой аварии также пострадала 59-летняя пассажирка Kia Rio. Она получила ушибленную рану правой кисти. Госпитализация женщине не потребовалась.

В этот же день в 8:30 в Пскове у дома 39 по Крестовскому шоссе 44-летняя женщина-водитель автомашины Nissan Tiida врезалась в Opel Astra, за рулём которого был 37-летний мужчина. После этого Nissan сбил шедшего по тротуару 35-летнего псковича. Пешехода с ссадинами и ушибами поместили в больницу.

По фактам ДТП ведётся проверка.

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