Пешеход погиб под колёсами автомобиля на трассе Шимск – Великие Луки

09:40, 19 ноября 2019, ПАИ

62-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля Kia Rio на 287-м километре трассы Шимск – Великие Луки в деревне Гвоздово Великолукского района. Авария произошла 18 ноября около 18:45, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Местный житель шёл по дороге в том же направлении, в котором двигался автомобиль. В этой аварии также пострадала 59-летняя пассажирка Kia Rio. Она получила ушибленную рану правой кисти. Госпитализация женщине не потребовалась.

В этот же день в 8:30 в Пскове у дома 39 по Крестовскому шоссе 44-летняя женщина-водитель автомашины Nissan Tiida врезалась в Opel Astra, за рулём которого был 37-летний мужчина. После этого Nissan сбил шедшего по тротуару 35-летнего псковича. Пешехода с ссадинами и ушибами поместили в больницу.

По фактам ДТП ведётся проверка.