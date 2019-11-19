Псковский губернатор «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки

14:55, 19 ноября 2019, ПАИ

«Моё утро сегодня началось с того, что я «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки – поехали убирать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Глава региона заверил депутатов, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области будет продолжена, потому что, по его мнению, в этом, в том числе, и есть смысл реформы.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экопром» активно участвует в ликвидации несанкционированных свалок в регионе. В частности, благодаря их помощи несанкционированная свалка была ликвидирована в деревне Покрутище Псковского района. Также регоператор принимает участие и в субботниках, помогая вывозить мусор. «Экопром» по просьбе жителей устанавливает в регионе и дополнительные контейнеры, чтобы не происходило накапливание отходов.

По всем вопросам, связанным с утилизацией отходов в регионе, псковичи могут обращаться на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области по телефону 8(8112) 20-19-21.