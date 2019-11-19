0
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
13:19
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:00
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
11:11
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Еще новости
Общество

Псковский губернатор «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки

«Моё утро сегодня началось с того, что я «взбодрил» регоператора фотографиями несанкционированной свалки – поехали убирать», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с членами фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании в рамках бюджетного процесса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Глава региона заверил депутатов, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в Псковской области будет продолжена, потому что, по его мнению, в этом, в том числе, и есть смысл реформы.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – компания «Экопром» активно участвует в ликвидации несанкционированных свалок в регионе. В частности, благодаря их помощи несанкционированная свалка была ликвидирована в деревне Покрутище Псковского района. Также регоператор принимает участие и в субботниках, помогая вывозить мусор.    «Экопром» по просьбе жителей устанавливает в регионе и дополнительные контейнеры, чтобы не происходило накапливание отходов.

По всем вопросам, связанным с утилизацией отходов в регионе, псковичи могут обращаться на «горячую линию» по обращению с ТКО в Псковской области по телефону 8(8112) 20-19-21.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
«Урок экологии» в рамках проекта «Чистая страна» провели в гуманитарном лицее Пскова «Экопром» призвал псковские управляющие организации предоставлять сведения о собственниках и пользователях помещений Результаты опроса: Псковичам не хватает контейнеров для раздельного сбора мусора Должники за вывоз ТКО в Псковской области получат уведомления от «Экопрома» Псковский регоператор по обращению с ТКО: За 10 месяцев мы сделали огромный объем работы Псковичам предлагают принять участие в опросе о раздельном сборе мусора Новый порядок расчета тарифов по обращению с отходами утвердили в России Клиентский центр компании «Экопром» открылся в Великих Луках И. п. главы Пскова: Компания «Экопром» стала работать лучше Штрафовать за нераздельный сбор мусора предложили в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
19 ноября 2019
Посадочную платформу автовокзала и подъезд к железнодорожной станции отремонтируют в Новосокольниках
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области
19 ноября 2019
Олега Федорова разыскивают волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области

Идет загрузка...