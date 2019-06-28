Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области обработал около 80 тысяч обращений на «горячую линию»

14:41, 28 июня 2019, ПАИ

За полгода работы «горячей линии» по вопросам с обращением с твердыми коммунальными отходами от населения Псковской области поступило 78 тысяч звонков. Такие данные Псковскому агентству информации сообщил директор ООО «Экопром» Сергей Пайст».

«На телефонах у нас работают всего два оператора. Часть звонков обрабатывают менеджеры. Физически получается обработать около 200-300 звонков в день», - отметил он.

Лидерами среди вопросов, с которыми обращаются граждане, стали долги по оплате вывоза отходов, начисление оплаты и оформление квитанций. Так, примерно девять из двадцати звонков — это уточнения, почему образовался долг, если все взносы оплачены вовремя. Пять из двадцати звонков — почему в квитанции выставлены некорректные данные по численности проживающих в квартире или доме.

Сергей Пайст сообщил, что для снижения количества звонков на «горячую линию» предприняты меры — ведется разъяснительная работа, создана группа в социальной сети Вконтакте, печатается информация на обратной стороне квитанции.

Телефон специалистов «горячей линии»: (8112) 20-19-21.

С вопросами можно обратиться в офис компании: г. Псков, ул. Л. Толстого, 3 с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Сергей Пайст добавил, что операторы во время общения записывают контактные данные обратившихся граждан и в случае необходимости перезванивают им.