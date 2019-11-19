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Экономика

Лидер фракции ЛДПР в Псковском облсобрании: Мы видим положительную динамику по бюджету региона

«Мы видим положительную динамику по бюджету региона», - заявил руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым, на которой обсуждался главный финансовый документ региона. Антон Минаков от лица однопартийцев поблагодарил губернатора за проделанную работу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания.

Михаил Ведерников отметил, что региональный парламент, несмотря на присутствие в нём разных политических фракций, работает с администрацией области как единый механизм.  «Это даёт нам возможность оперативно принимать необходимые решения, в том числе, для участия в федеральных программах и проектах», - сказал глава региона.

Что касается бюджета, то, по его словам, наибольшая доля расходов связана с выполнением социальных обязательств. Ожидаются, рассказал губернатор, дополнительные поступления из федерального бюджета, которые пока не отражены в проекте финансового документа области. Кроме того, он сообщил о снижении абсолютных показателей государственного долга Псковской области, о планах по развитию точек роста региона и мероприятиях, направленных на привлечение педагогов и медработников.

Антон Минаков рассказал о жалобах жителей на недостаточное количество кардиологов, а также на нехватку кардиографов в районах и волостях. При этом он заметил, что в областной больнице сейчас в кардиологическом отделении имеются 40 коек, а нужны ещё столько же.

«Вопрос и в качестве оборудования, и в квалификации врачей, и в уровне нагрузки», - ответил губернатор. Говоря о проблемах в системе здравоохранения, он рассказал о перспективах развития первичного звена. «Наша главная задача – сделать доступной для населения первичную диспансеризацию, чтобы выявлять кардиологические, онкологические и другие заболевания на начальном этапе, когда человеку можно оказать своевременную квалифицированную медицинскую помощь», - подчеркнул Михаил Ведерников.

О развитии транзитного потенциала региона спросил губернатора депутат Сергей Литвиненко. Он отметил, что сейчас операции с грузами, проходящими транзитом по Псковской области, проводятся в центрах перераспределения и логистики, поэтому не приносят экономического эффекта для региона. «Может, пора обратиться в правительство по оформлению товаров на границе? Это даст дополнительные налоговые поступления нашему региону»», - предложил парламентарий.

«Это действительно регулируется на федеральном уровне, и я не думаю, что сейчас по этому вопросу может быть принято какое-то принципиальное решение», - ответил губернатор, но при этом подчеркнул важность развития транзитного потенциала региона. Он сообщил, что в особой экономической зоне «Моглино» будет создан перегрузочный узел.

О том, какие меры для поддержки малого и среднего будут действовать в регионе, спросил депутат Юрий Павлинов.

Михаил Ведерников рассказал, что в этом году в виде микрозаймов через Фонд гарантий и развития предпринимательства малый бизнес получило 120 млн рублей. Он подчеркнул, что предприниматели активно пользуются этим инструментом, поэтому микрокредитование будет наращиваться.

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