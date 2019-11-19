Михаил Ведерников обсудил с депутатами-коммунистами параметры областного бюджета на 2020 год

17:04, 19 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с депутатами фракции «КПРФ» параметры областного бюджета на 2020 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Глава региона коротко рассказал об основных направлениях бюджетной политики региона, после чего депутаты-коммунисты озвучили свои вопросы. Вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов затронул тему газификации Псковской области. Он заметил, что газ в дома псковичей приходит медленнее, чем хотелось бы.

Михаил Ведерников согласился, что проблема существует, и на данный момент не получается выполнить все условия программы газификации. Он рассказал о сложностях, которые тормозят процесс, и поделился с парламентариями планами по ускорению газификации населенных пунктов. Глава региона подчеркнул, что в случае поступления в область дополнительных федеральных денег, часть из них пойдёт именно на эти цели.

Также коммунисты подняли вопрос выполнения региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. «По нашему мнению, капремонт многоквартирных домов «буксует». Деньги с населения собираются, но не осваиваются полностью, и к качеству уже выполненного ремонта есть вопросы», - заявил руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко.

Губернатор попросил прокомментировать ситуацию своего заместителя Василия Осипова, ответственного за данную сферу. «Старт реформы действительно был тяжёлый, сейчас мы не только работаем по 2019 году, но и закрываем предыдущие три года. Деньги на счете регионального оператора есть, они никуда не делись. С подрядчиками работать нелегко - привлекаем рынок Санкт-Петербурга и местные компании», - рассказал заместитель главы региона.

Анатолий Копосов предложил подумать о закреплении молодёжи в строительных компаниях. По его словам, Псковская область всегда славилась строителями, а сейчас местные предприятия, в основном, работают на субподрядах.

Михаил Ведерников не согласился с этим утверждением. «Местные строители работают, причём, качественно. Я всегда настаиваю, чтобы крупные компании, которые приходят в регион, регистрировали здесь филиалы, чтобы налоги шли в наш бюджет. К сожалению, наши подрядчики не всегда готовы даже выходить на торги», - отметил он.

Затем представители фракции «КПРФ» задали вопросы, касающиеся бюджетной обеспеченности муниципальных образований, ремонта аварийных мостовых сооружений, обеспечения жильём медицинских работников, привлекаемых в регион. Зашла речь и о подготовке к празднованию 75-летия Победы.