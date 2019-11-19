К 2024 году россиянам не понадобится ходить на приём в госорганы
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Эти полномочия будут переданы в МФЦ, пишет газета «Известия».
Исключение составят неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Эти нововведения содержатся в законопроекте о госуслугах, разработанном Минэкономразвития.
Замминистра экономического развития Саввы Шипова отметил, что законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».
Получить помощь в МФЦ можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронном виде.