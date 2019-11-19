0
19:58
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
18:07
«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам
17:45
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
Еще новости
Общество

К 2024 году россиянам не понадобится ходить на приём в госорганы

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году. Эти полномочия будут переданы в МФЦ, пишет газета «Известия».

Исключение составят неустранимые случаи, которые правительство определит позднее. Эти нововведения содержатся в законопроекте о госуслугах, разработанном Минэкономразвития.

Замминистра экономического развития Саввы Шипова отметил, что законопроект закладывает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получить помощь в МФЦ можно будет вне зависимости от места прописки, многие сервисы будут предоставляться, опережая фактическое обращение граждан, а все услуги станут доступны в электронном виде.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
19 ноября 2019
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
19 ноября 2019
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове 1
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову

Идет загрузка...