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Экономика

Проект бюджета Пскова внесен в гордуму

В Псковскую городскую Думу внесен проект бюджета областной столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Главному финансовому документу предстоит пройти публичные слушания 27 ноября в Городском культурном центре и два чтения на сессиях в гордуме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Общий объем доходов спрогнозирован в размере 4,8 млрд рублей на 2020 год, расходов — 4,9 млрд рублей. Дефицит, по данным финансового управления, составит около 131 млн рублей. Сформирован бюджет с опорой на 13 муниципальных программ. Особое внимание планируется уделить стабильной работе городского хозяйства и учреждений социальной сферы.

На 2021 год доходы запланированы в размере 4,4 млрд рублей, расходы - 4,5 млрд рублей.

На 2022 год доходная часть может составить 4 млрд рублей, расходная - 4,1 млрд рублей.

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