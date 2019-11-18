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В Новосокольниках женщина побывала в гостях и украла 190 тысяч рублей

В Новосокольниках полицейские задержали безработную 39-летнюю жительницу Пустошкинского района, которая подозревается в краже 190 тысяч рублей из дома местного жителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено 6 ноября, однако о произошедшем пострадавший заявил в полицию только 19 ноября, так как не сразу обнаружил пропажу. Выяснилось, что подозреваемая побывала в гостях у потерпевшего и его супруги в доме по улице Воровского. После застолья она незаметно похитила пачку денег из ящика стола и потратила их. В ходе обыска по месту жительства в деревне Ребле Пустошкинского района у фигурантки нашли и изъяли 5 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

16 ноября в Великих Луках в обувном магазине по улице Зверева у 37-летней местной жительницы из сумки, лежавшей на скамейке, были украдены золотые браслет, цепочка и кольцо. В этом преступлении подозревается неработающая 42-летняя гражданка, проживающая в поселке Кунья. Возбуждено уголовное дело.

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