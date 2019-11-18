0
21:22
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
23:00
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
22:31
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
18:02
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
Еще новости
Происшествия

600 тысяч рублей лишили жителей Псковской области мошенники за один день

19 ноября дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

50-летний житель Великих Лук заинтересовался сайтом, на котором предлагалось легко и быстро заработать деньги. После того, как он зашел на портал, ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей фондовой биржи. Затем с горожанином связался некий молодой человек, который помог ему зарегистрироваться. Великолучанин внес на счет 5 тысяч рублей, после чего ему позвонили и сказали, что этого недостаточно, и посоветовали взять кредит. Мужчина взял заёмные средства и перевел их на указанный счет. А когда попытался вывести вложенные деньги на свою банковскую карту, ему отказали и предложили оплатить страховку. В результате манипуляций мошенников житель Великих Лук лишился 186 тысяч рублей. 19 ноября он обратился за помощью в полицию.

В аналогичную ситуацию попала и 37-летняя жительница Великих Лук, пытавшаяся заработать на финансовых операциях в Интернете. В итоге она потеряла 210 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В полицию обратились ещё трое жителей Пскова, ставшие жертвами дистанционного мошенничества. Ведутся расследования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
18 ноября 2019
Более 500 правонарушений выявили и пресекли судебные приставы по ОУПДС в Псковской области
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
15 ноября 2019
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 7
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
14 ноября 2019
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове 1
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова
14 ноября 2019
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова

Идет загрузка...