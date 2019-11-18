600 тысяч рублей лишили жителей Псковской области мошенники за один день

13:59, 20 ноября 2019, ПАИ

19 ноября дистанционные мошенники лишили жителей Псковской области более 600 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

50-летний житель Великих Лук заинтересовался сайтом, на котором предлагалось легко и быстро заработать деньги. После того, как он зашел на портал, ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей фондовой биржи. Затем с горожанином связался некий молодой человек, который помог ему зарегистрироваться. Великолучанин внес на счет 5 тысяч рублей, после чего ему позвонили и сказали, что этого недостаточно, и посоветовали взять кредит. Мужчина взял заёмные средства и перевел их на указанный счет. А когда попытался вывести вложенные деньги на свою банковскую карту, ему отказали и предложили оплатить страховку. В результате манипуляций мошенников житель Великих Лук лишился 186 тысяч рублей. 19 ноября он обратился за помощью в полицию.

В аналогичную ситуацию попала и 37-летняя жительница Великих Лук, пытавшаяся заработать на финансовых операциях в Интернете. В итоге она потеряла 210 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В полицию обратились ещё трое жителей Пскова, ставшие жертвами дистанционного мошенничества. Ведутся расследования.