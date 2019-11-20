На 3,5 млн тонн выросло производство свинины в России за десять месяцев

10:22, 21 ноября 2019, ПАИ

В России выросло производство свинины в живом весе на 6,5 процентов за 10 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовало министерство сельского хозяйства страны. Прирост составил 3,5 млн тонн.

Наиболее высокие показатели производства у Псковской области. Во многом его обеспечил Великолукский агропромышленный холдинг, собственный прирост на предприятии за десять месяцев составил 29 процентов, а это около 219,9 тысяч тонн.

Данный холдинг входит в пятерку ведущих сельскохозяйственных операторов России. На данный момент предприятие является одним из крупнейших работодателей региона и налогоплательщиков.