Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики

12:04, 21 ноября 2019, ПАИ

Заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Светлана Белюкова представит Псковскую область в финале всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики, который состоится с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник отдела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук.

Она отметила, что перед этим в сентябре в Псковской области прошёл региональный этап данного конкурса. Заявки в разных номинациях подали 8 человек, и по итогам заочного тура победителем стала Светлана Белюкова.

«Конкурс будет проходить три дня. Он будет состоять из нескольких этапов: ознакомительного, образовательного и презентации лучших практик», - отметила Виктория Прокопчук.

По её словам, очный тур конкурса пройдёт в 6 номинациях. Светлана Белюкова будет представлять регион в номинации «Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования субъекта Российской Федерации, реализующего государственную молодежную политику».

В первый день конкурса будут выявляться интеллектуальные и творческие способности участников, лидерские качества и компетенции на работу в команде. В этот же день состоится презентация практик работы в регионе. Во второй день участники конкурса презентуют свою работу за предыдущие годы, расскажут, что планируют сделать в рамках своей сферы деятельности в будущее три года.

«Участие в данном конкурсе для региона – большой опыт. К тому же в очном этапе конкурса Псковская область представляется впервые», - отметила Виктория Прокопчук.

Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики проводит федеральное агентство по делам молодежи. Он направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных работников сферы, а также на повышение имиджа их профессии.