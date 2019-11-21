Ставки по вкладам достигли рекордного минимума в банках России

20:21, 22 ноября 2019, ПАИ

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла исторического минимума – 6,03%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России.

Речь идет о среднем арифметическом числе максимальных ставок в десяти банках России. В их числе – Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, МКБ, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Отмечается, что в первой декаде месяца данное значение составляло 6,17%. Это минимальный уровень процентной ставки с первой декады июня 2018 года, когда она составляла 6,05%.

Ранее Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Теперь квартиру в новостройке можно будет купить по ставке от 6,5%, на вторичном рынке - от 8,5%.