Съезд «Единой России» состоится в Москве

10:26, 23 ноября 2019, ПАИ

23 ноября в Москве состоится съезд партии «Единая Россия». В нём примет участие делегация Псковской области.

Как пишет «Парламентская газета», на съезд прибудут президент России Владимир Путин и глава Правительства РФ, лидер партии Дмитрий Медведев.

«Вы знаете, что руководителем партии является Дмитрий Анатольевич Медведев, но президент действительно будет на съезде партии, выступит, но я не буду анонсировать содержание его выступления», — заявил накануне журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, участники заседания подведут итоги работы партии с 2016 года, также будут обозначены задачи, которые должна решить «Единая Россия» до следующей избирательной кампании в Государственную Думу. Кроме того, на съезде предстоит принять стратегию действий, которая позволит «Единой России» сохранить лидирующие позиции.