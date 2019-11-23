Президент РФ: Результаты, достигнутые ради людей, должны стать главным аргументом «Единой России» на выборах

17:36, 23 ноября 2019, ПАИ

«Результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней – от муниципального до Государственной Думы», - заявил президент России Владимир Путин на XIX съезде партии «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Глава государства подчеркнул, что предстоящие выборы на всех уровнях важны не только для преемственности, но и для обеспечения консолидации общества.

«Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало», - сказал Владимир Путин. Он подчеркнул необходимость обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед и назвал это важнейшей задачей и смыслом работы «Единой России».