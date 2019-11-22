Проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса планируется снизить в России

12:30, 25 ноября 2019, ПАИ

В России планируется снизить ставку льготного кредитования малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5». Это станет возможным, если Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, пишет газета «Известия» со ссылкой на Корпорацию малого и среднего предпринимательства.

Ожидается, что при снижении Центробанком ключевой ставки, которая сейчас составляет 6,5%, ставки кредитов для малого и среднего бизнеса опустятся ниже 8,5%.

Программу льготного кредитования под 8,5% Минэкономразвития запустило в начале этого года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Участвуют в программе 90 банков, займы предоставляются на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

При этом эксперты утверждают, что сейчас льготное кредитование не популярно: при целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год за десять месяцев выдали займов на сумму 206,2 млрд рублей. В Минэкономразвития рассчитывают, что в следующем году объемы займов возрастут.

Эксперты же отмечают, что препятствием для развития льготного кредитования являются бюрократизм и большое количество обязательных условий.