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Общество

Не улетевшего на юг аиста пытаются спасти в Опочецком районе

Аист из деревни Аристово в волонтёрском центре

В районе деревни Кудка Опочецкого района волонтёры пытаются поймать не улетевшего на юг аиста. Об этом Псковскому агентству информации сообщила кандидат биологических наук, орнитолог, научный сотрудник заказника «Ремдовский», создатель волонтёрского центра помощи «Дом белого аиста» Марина Сиденко. 

«Проблема в том, что это взрослая птица, которая уже размножалась. Он не идет к людям, очень пугливый, людей боится и близко даже не подпускает. И в деревню аист не идет, он держался около речки, грел там ноги, а сейчас вода замерзла», - пояснила Марина Сиденко. По ее словам, неравнодушные граждане подкармливают птицу, но поймать её пока не удалось. В ближайшие дни орнитолог сама планирует предпринять попытку изловить аиста. «Потому что поймать летающего взрослого аиста очень сложно. Надо ждать, когда он ослабеет, либо что-то еще придумывать», - отметила она.

Марина Сиденко добавила, что 3 ноября в волонтёрский центр привезли другого аиста из Опочецкого района, он обитал в районе деревни Аристово. «У него ножки колесом. Видимо, из-за рахита голени искривились дугой», - рассказала специалист. Этот аист молодой - первогодок, недокормленный. Первое время с ним видели другого аиста, но потом он всё же улетел. Оставшись один, аистёнок бродил вдоль автотрассы М-20 в районе деревни Аристово, летал кормиться на прилегающие поля, на бойню у края деревни. Сейчас он живет в «Доме белого аиста» в Гдовском районе.

Аист из деревни Аристово в волонтёрском центре

Создательница этого приюта для птиц номинирована на «Народное признание».

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