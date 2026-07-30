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Общество

Режим труда и отдыха водителей изменится в России

Режим труда и отдыха для водителей изменится в России с 1 сентября, следует из приказа Минтранса. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Новые правила устанавливают продолжительность рабочего времени водителя не выше 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учёт за месяц, при согласовании с профсоюзом – за три.

Длительность смены ограничена десятью часами, однако она может быть продлена на два часа, если рабочий день будет разделён на две части. Также смена может составлять до 12 часов для инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, таксистов, для работающих вахтовым методом и при обслуживании руководителей организаций.

Отдых водителей должен длиться минимум 45 часов в неделю, но он может быть сокращён до 24 часов с компенсацией неиспользованного времени. Разрыв между выходными не может быть больше семи суток.

Новые правила не касаются международных перевозок, обслуживания органов власти и поездок по территориям предприятий, а также пожарных и аварийно-спасательных машин, скорой помощи, автомобилей вневедомственной охраны и других специальных служб. Они распространяются только на профессиональных водителей и индивидуальных предпринимателей.

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