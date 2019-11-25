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12 лет тюрьмы грозит сотрудникам великолукского вуза за получение взятки от студентки

В Великих Луках возбудили уголовное дело по факту получения взятки сотрудниками вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с мая 2016 года по май 2019-го заместитель декана факультета одного из вузов, действуя по предварительному сговору с коллегами, получил от студентки 105 тыс. рублей за выставление в зачетной книжке положительных экзаменационных оценок за семестры без приема экзаменов, зачетов и проверки теоретических знаний.

Следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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