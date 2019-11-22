50 млн потратят на ремонт моста через реку Кебца в Псковском районе
Капитальный ремонт моста через реку Кебца на км 25+006 автомобильной дороги Подборовье – Лопатово - Боровичи проведут в Псковском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 50 млн 934 тыс. 371 рубль, источник финансирования - бюджет Псковской области.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано 4 декабря.
Помимо строительства нового моста подрядчику предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарника, провести земляные, дополнительные и укрепительные работы, заменить дорожную одежду, укрепить обочины, нанести разметку краской, установить дорожные знаки и барьерное ограждение, организовать природоохранные мероприятия.
Работы нужно завершить к 31 августа 2020 года.