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Экономика

50 млн потратят на ремонт моста через реку Кебца в Псковском районе

Капитальный ремонт моста через реку Кебца на км 25+006 автомобильной дороги Подборовье – Лопатово - Боровичи проведут в Псковском районе. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 50 млн 934 тыс. 371 рубль, источник финансирования - бюджет Псковской области.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано 4 декабря.

Помимо строительства нового моста подрядчику предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарника, провести земляные, дополнительные и укрепительные работы, заменить дорожную одежду, укрепить обочины, нанести разметку краской, установить дорожные знаки и барьерное ограждение, организовать природоохранные мероприятия.

Работы нужно завершить к 31 августа 2020 года.

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