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Экономика

Параметры бюджета ФОМС на 2020 год согласовал финансовый комитет Псковского облсобрания

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания поддержал проект регионального закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Руководитель отделения фонда обязательного медицинского страхования по Псковской области Валентина Альбова рассказала об основных параметрах бюджета ФОМС, который будет бездефицитным. Доходы и расходы на 2020 год составят 8 млрд 181 млн 571,9 тысяч рублей, что на полмиллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Доходная база вырастет в связи с увеличением размера базового подушевого норматива медицинской помощи на застрахованного гражданина, который используют при расчете объёма федеральных субвенций.

Валентина Альбова отметила, что в 2020 году в регионе будут числиться застрахованными 629 тыс. 691 человек, это количество на 5 тысяч человек меньше, чем в текущем году. Численность неработающего населения области составляет 365 тысяч 611 человек, на их обязательное медицинское страхование в составе субвенции есть 2 млрд 650 млн 533,5 тысяч рублей. Эти расходы понесёт областной бюджет.

Валентина Альбова добавила, что в 2020 году на 250 млн рублей увеличатся расходы на лечение онкологических заболеваний.

Законопроект планируется принять в первом чтении на сессии Псковского областного Собрания 28 ноября.  

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