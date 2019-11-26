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Экономика

Бюджет Псковской области на 2019 год увеличится

Внесение изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрели члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 26 ноября.

Заместитель губернатора Псковской области — председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала, что 6 млн рублей добавили на выплату Почетным донорам России, 2 млн рублей - на восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности, 51,5 млн рублей - на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан, 500 млн рублей - на приобретение медицинских изделий медорганизациям, 74 млн рублей - на реализацию отдельных полномочий в обеспечении лекарствами. 75,8 млн перераспределены на зарплату отдельным бюджетным работникам.

Дефицит областного бюджета с учетом поправок остался неизменным, уточнила Татьяна Баринова.

В связи с наличием замечаний к законопроекту его рассмотрение отложили до 28 ноября, чтобы юристы внесли необходимые правки.

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