Что смотреть в кино: «Достать ножи» и «Большая поэзия», а на Netflix – долгожданный новый фильм Мартина Скорсезе

17:56, 27 ноября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: «уютный детектив» от Райана Джонсона «Достать ножи», «Большая поэзия» - дебютный криминальный триллер Александра Лунгина, а на Netflix - долгожданный новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец».

«Ирландец»

Самый ожидаемый фильм стриминговой платформы Netflix и не только – новая картина голливудской легенды, перевернувшего когда-то стандарты кинематографа, Мартина Скорсезе. После весьма неоднозначной религиозной ленты «Молчание» режиссер возвращается, можно сказать, к своим авторским истокам: Скорсезе снова берется за криминальную историю, с гангстерами и мафиози, действие которой разворачивается в излюбленных декорациях Нью-Йорка.

Фильм снят по мотивам романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», что переводится с криминального языка как киллер. В центре сюжета – Фрэнк Ширан – в прошлом обычный дальнобойщик, переквалифицировавшийся однажды в киллера и заодно получивший стильную кличку Ирландец. Постепенно он связывается с местным гангстером Расселом Буфалино, а потом и с профсоюзным лидером Джимми Хоффу. Позже Фрэнка обвинят в убийстве 25 гангстеров, среди которых числится и тот же Хоффа.

Netflix, подписавшиеся на такую масштабную авантюру, потратили 105 миллионов долларов, собрав в одном фильме Скорсезе невероятный актерский состав, в принципе, не нуждающийся в особых представлениях: центральных персонажей сыграли Роберт Де Ниро («Таксист», «Крестный отец», «Джокер»), Джо Пеши («Казино», «Славные парни», грабитель из «Один дома») и Аль Пачино («Лицо со шрамом», «Крестный отец», «Однажды в… Голливуде»). Сценарий к фильму написал Стивен Зеллиан – оскароносный автор «Списка Шиндлера», работавший ко всему прочему со Скорсезе над «Бандами Нью-Йорка» и, в частности, с Финчером над «Девушкой с татуировкой дракона». Выводы делайте сами.

Премьера трехчасового (!) «Ирландца», в котором, к слову, применены новейшие цифровые технологии по «омолаживанию» и «состариванию» героев, состоялась в сентябре на 57-м Нью-Йоркском международном кинофестивале. Всего фильм Скорсезе до выхода на Netflix успел побывать на восьми престижных международных киносмотрах.

На Netflix с 27 ноября.

«Достать ножи»

Режиссер VIII эпизода «Звездных войн» Райан Джонсон бросает световой меч и хватается за острый нож, чтобы снять «чисто английское убийство». Его новая лента – «Достать ножи» — это традиционное расследование в жанре «уютного детектива»: писателя, автора детективных романов Харлана Тромби находят убитым в собственном имении (режиссерская ирония уровня Бог), где на празднование юбилея собирается вся его большая семья. Вскоре после смерти Харлана в дом прибывает чопорный детектив Бенуа Блан.

По звездному актерскому составу фильм Джонсона вполне может потягаться с тем же «Ирландцем». В детективе сыграли Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Джейми Ли Кёртис, Майкл Шеннон, Крис Эванс, Дон Джонсон, Лакит Стэнфилд, Тони Коллетт, Кристофер Пламмер, Джейден Мартелл – главный герой из «Оно».

Как и в случае со «Звездными войнами», сценарий к «Достать ножи» Райан Джонсон написал самостоятельно.

В прокате с 28 ноября.

«Большая поэзия»

Дебютная полнометражная картина Александра Лунгина – сына известнейшего отечественного режиссера Павла Лунгина («Братство»). «Большая поэзия» рассказывает о двух друзьях - Викторе и Алексее, которые живут на окраине Москвы, трудятся инкассаторами и посещают поэтический кружок в свободное от работы время. Вскоре эти двое армейских друзей решаются на ограбление банка.

Фильм был впервые показан в конкурсе кинофестиваля Кинотавр-2019 и завоевал там два приза: Лунгин получил премию за режиссуру, а актер Александр Кузнецов - статуэтку за лучшую мужскую роль.

В прокате с 28 ноября.