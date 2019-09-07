Второе пришествие: «Оно 2» Андреса Мускетти – теперь о страхах 40-летних лузеров

12:09, 07 сентября 2019, ПАИ

В прокате «Оно 2» - продолжение успешной (в финансовом плане) экранизации второй части культового романа Стивена Кинга о зловещем клоуне Пеннивайзе – воплощении детских страхов - который возвращается спустя 27 лет в городок Дерри. Муслим Камалов посмотрел ленту и нашел в ней «вагон проблем».

На городской ярмарке кучка нетолерантных подростков-тюфяков докапывается до парочки геев (одного из них героически сыграл режиссер Ксавье Долан). И вот уже через несколько минут с моста летит сильно избитый паренек в узких джинсах (Долан), а на берегу его подбирает большелобый клоун Пеннивайз (Билл Скарсгард) и сразу же вгрызается в тело зубами.

Пророчество сбылось и спустя 27 лет зло в обличии Пеннивайза торжественно, с нереальной кучей красных воздушных шаров в небесах, вернулось в Дерри. Об этом происшествии узнает Майк (Айзая Мустафа), который остался жить в родном городе и караулить появление Пеннивайза. Он сразу же в̶ы̶с̶в̶е̶ч̶и̶в̶а̶е̶т̶ ̶в̶ ̶н̶е̶б̶е̶ ̶о̶г̶р̶о̶м̶н̶ы̶й̶ ̶с̶и̶л̶у̶э̶т̶ ̶л̶е̶т̶у̶ч̶е̶й̶ ̶м̶ы̶ш̶и начинает обзванивать старых друзей. В город возвращаются (после долгих ломаний) уже повзрослевшие Билли (Джеймс МакЭвой), Беверли (Джессика Честейн), Ричи (Билл Хейдер), Бэн (Джей Райан) и Эдди (Джеймс Рэнсон). Миссия все та же – уничтожить Пеннивайза, заодно покончив со своими детскими травмами.

«Оно» в современной обработке аргентинца Андреса Мускетти в 2017 году собрало более 700 млн долларов в прокате: экранизация первой части огромного романа Стивена Кинга стала самым успешным хоррором в истории кинематографа. Так что, собственно, сиквел не заставил себя долго ждать, его выход был лишь вопросом времени. Дальновидные продюсеры студии Warner Bros., дабы повторить финансовый успех, решили руку не менять и за дело взять все те создатели – от сценариста и композитора, до режиссера.

За эти два года концепция фильма, пусть и продолжения, не то, чтобы сильно изменилась: дети просто стали старше - некоторые возмужали, а другие остались теми же болванами-аутсайдерами. Эстетика истории с подростками-лузерами на велосипедах, подсмотренная когда-то у Стивена Спилберга и, возможно, доработанная не без влияния сериала братьев Даффер, все же больше привлекала, теперь же, естественно, этот дух из ленты вылетел со свистом, как лопнувший воздушный шарик. Главное развлечение теперь, по крайней мере в первой трети картины, – это с любопытством наблюдать, насколько сильно трансформировались герои: Беверли вместо отца лупасит теперь богатенький муж (оп – и отработали насилие над женщинами); Эдди стал боязливым страховым агентом; Ричи все также рассказывает шутки «про мамку» - только теперь со сцены в качестве стендапера; «пирожок» Бен, до сих пор безответно влюбленный в Беверли, скинул, вероятно, тонну и превратился в бразильского бизнес-мачо; ну а Билл стал писателем и сценаристом, который все никак не может придумать лучший финал для сюжета одной ленты. Самые лучшие моменты, когда в фильме шутят (а происходит это здесь, поверьте, очень редко) приходятся как раз на Билла: Кинг, сыгравший здесь небольшую роль, подтрунивает сам над собой, возможно за концовку к «Темной башне», а может и не только к ней.

Звездный состав, который теперь отвечает здесь за повзрослевших героев, не сказать что сильно перетруждается: вот совсем невыразительная Честейн выдавливает сцена за сценой из себя одну слезу (буквально – так и есть); невзрачный МакЭвой хмурится и напрягает вены на лбу, но полноценно что-то играть так и не хочет; Джей Райан – еще слишком сыроват и местами – когда того, кажется не требуется, - странно-невозмутим. Возможно, единственный, кто без особых усилий иногда вытаскивает фильм из ямы – непревзойденный Билл Хейдер – вот уж, на удивление, кто действительно получает удовольствие от собственной роли шалопая-стендапера. Но ему, как известно, не привыкать.

Впрочем, в «Оно 2», пожалуй, найдется еще целый вагон проблем. К примеру, с самой главной интригой картины – происхождением клоуна Пеннивайза – создатели решают покончить сразу, прямо в первом акте, но по какой-то непонятной причине растягивают собственное удовольствие до неприличия долго. Дальше фильм начинает постепенно трескаться словно засохшая краска на лице клоуна и наружу начинают выступать обособленные истории про каждого из центральных персонажей – вымученные идентичные микрофильмы, банальные хоррор-скетчи, где повзрослевшие герои снова встретятся лицом к какому-нибудь выдуманному в собственной голове уродливому лицу. Подобное происходит аж до самого финала, из одной сцены - с типичным базовым набором скримеров и джампскейров, каждый из которых, естественно, максимально примитивен, предсказуем на уровне движений камеры – ныряем в другую. Эпизод с бабушкой заслуживает, пожалуй, отдельной «похвалы»: Мускетти то ли всерьез, то ли с завидной долей иронии рассчитывает на то, что вот эта сцена в 2019 году может действительно кого-то испугать, но выглядит она не более чем жутко смешно и запредельно нелепо.

«Оно 2» в конечном итоге - скорее удавшийся сиквел, чем наоборот, сносное продолжение «на семерочку», трехчасовая шизофрения миллениалов, в которой все же есть крайне редкие но действительно жуткие моменты - к примеру с оторванной головой, из которой лезут паучьи волосатые ноги: сцена сделана действительно на совесть, максимально подробно и с особой любовью к крупным планам. Сиквел вышел, пожалуй, еще более трогательным — это снова кино о дружбе, сплочении, взрослении и кризисе; о страхах теперь уже 40-летних лузеров, которых должны, по идее, пугать кредиты, ипотеки и рост цен на лекарства и бензин, а они до сих пор приходят в ужас от каких-то клоунов.