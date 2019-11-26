Псковская область вошла в топ-6 регионов со снижением платежей за ЖКХ

16:38, 26 ноября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов, где за 9 месяцев 2019 года зафиксировали незначительное снижение платежей за ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подсчёты Сбербанка. Также платежи за ЖКХ снизились в Ульяновской и Магаданской областях, Мордовии, Камчатке, Алтае.

В среднем российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ до 3,8 тысячи рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Быстрее всего платежи за коммунальные услуги выросли в Белгородской и Кировской областях – на 17,5% и 15,6% соответственно. Аналитики банка связывают эту тенденцию с реформой системы утилизации бытовых отходов и изменением методологии учета энергопотребления. Также в числе лидеров по скорости подорожания ЖКХ оказались Адыгея (+11,1%), Оренбургская область (+11%), Красноярский край (+9,7%), Вологодская область (+9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%).

По подсчётам Сбербанка, российская семья в среднем тратит на оплату услуг ЖКХ 9% своих доходов, по сравнению с прошлым годом изменений по этому показателю практически нет. Самые большие затраты на ЖКХ несут жители Рязанской области (13,1% от расходов на потребление), Чукотка (12,7%), Еврейская автономная область (12,6%) и Камчатка (12,6%).

Дороже всего услуги ЖКХ в третьем квартале стоили в Магаданской области (в среднем 6,2 тысячи рублей в месяц), Мурманской (6,1 тыс.), Камчатском крае (5,7 тыс.), Москве и Подмосковье (5,1 тыс.); дешевле всего – в Тамбовской области (1,7 тыс.), Чувашии (1,7 тыс.) и Калмыкии (1,8 тыс.).