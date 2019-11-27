В России появится система по борьбе с воровством денег

09:10, 27 ноября 2019, ПАИ

В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. С ее помощью кредитные организации смогут объединить усилия в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Предполагается, что оператором станет Национальная система платежных карт (НСПК). Новая платформа в том числе защитит систему быстрых платежей, сказали в Сбербанке. У экспертов есть опасение, что банки будут неохотно делиться сведениями о своих клиентах. Кроме того, на первых этапах антифрод-мониторинг может заблокировать слишком много правомерных трансакций.