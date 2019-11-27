Бюджет Пскова на 2020 год будет социально ориентированным более чем на 60%

10:55, 27 ноября 2019, ПАИ

Бюджет Пскова на 2020 год будет социально ориентированным более чем на 60%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вопрос о главном финансовом документе обсуждался на совместном заседании комитетов в Псковской городской Думе.

В 2020 году на социальную сферу направляется более 60% расходов или около 3 млрд рублей. Средства пойдут на строительство новых детских садов, ремонт образовательных учреждений и другие социальные объекты. На программы в области ЖКХ - около 1,5 млрд рублей, общеэкономического характера - около 90 млн рублей и в сфере обеспечения безопасности - 9,3 млн рублей.

Прогнозируемые доходы бюджета города на 2020 год составляют 4,8 млрд рублей. По сравнению с проектом бюджета города на 2019 год за счет увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов доходы вырастут на 7,6% или на 340,3 млн рублей.

Налоговые доходы запланированы в размере 1,6 млрд рублей, неналоговые составят 176,2 млн рублей, безвозмездные поступления - 3 млрд рублей. Дефицит бюджета - 131,4 млн рублей.

Расходы бюджета города на 2020 год составят 4,9 млрд рублей, что больше, чем было утверждено первоначально на текущий год на 338,3 млн рублей или на 7,3%.

Проект бюджета сформирован по программному принципу на основе 13 действующих муниципальных программ, утвержденных администрацией Пскова. Расходы бюджета, запланированные на программную деятельность на 2020 год, составят 4,5 млрд рублей.

На 2021 год объем доходов бюджета города Пскова предполагается в сумме 4,4 млрд рублей, на 2022 год общий объем доходов бюджета города Пскова составит 4 млрд рублей.

По итогам рассмотрения председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Пскова Василий Гончар сообщил, что проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов соответствуют бюджетному законодательству и получил положительное заключение КСП.

Депутаты большинством голосов поддержали проект бюджета Пскова 2020 года, плановый период 2021-2022 годов и рекомендовали главе города рассмотреть его на предстоящей 28 ноября сессии.

27 ноября в 18:00 в Городском культурном центре состоятся публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», где любой житель города сможет высказаться по проекту бюджета.