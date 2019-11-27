0
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
14:33
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
18:27
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
16:12
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
13:17
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
16:30
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Еще новости
Происшествия

5 велосипедов сгорели в прицепе грузовика в Великих Луках

Велосипеды сгорели в грузовике в Великих Луках. Фото: iluki.ru

В городе Великие Луки на Октябрьском проспекте 26 ноября в 13:56 у грузового автомобиля DAF загорелся прицеп. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обгорел тент, лакокрасочное покрытие прицепа и часть перевозимого груза. В прицепе находились велосипеды - всего пострадали 5 из них. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение неустановленного лица с огнем. Автомобиль был спасен от огня.

Больше фото с места ЧП на сайте iluki.ru.

В этот же день в 17:57 в Стругах Красных на улице Лагерной сгорел жилой дом на три квартиры. Причиной названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи в одной из квартир. Спасены 3 жилых дома, 4 хозпостройки, баня и 2 автомобиля.

Погибших и пострадавших на пожарах за минувшие сутки нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
27 ноября 2019
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
25 ноября 2019
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
24 ноября 2019
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей
20 ноября 2019
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей

Идет загрузка...