5 велосипедов сгорели в прицепе грузовика в Великих Луках

11:01, 27 ноября 2019, ПАИ

В городе Великие Луки на Октябрьском проспекте 26 ноября в 13:56 у грузового автомобиля DAF загорелся прицеп. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, обгорел тент, лакокрасочное покрытие прицепа и часть перевозимого груза. В прицепе находились велосипеды - всего пострадали 5 из них. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение неустановленного лица с огнем. Автомобиль был спасен от огня.

Больше фото с места ЧП на сайте iluki.ru.

В этот же день в 17:57 в Стругах Красных на улице Лагерной сгорел жилой дом на три квартиры. Причиной названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи в одной из квартир. Спасены 3 жилых дома, 4 хозпостройки, баня и 2 автомобиля.

Погибших и пострадавших на пожарах за минувшие сутки нет.