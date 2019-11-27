Состояние рыбных запасов в Псковско-Чудском озере оценят специалисты

11:29, 27 ноября 2019, ПАИ

Состояние рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах рассмотрят специалисты на 45-ой сессии Российско-Эстонской Межправительственной комиссии по рыболовству, которая открылась в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Управления организации рыболовства Федерального агентства по рыболовству Андрей Космин, эстонскую – вице-канцлер Министерства окружающей среды Эстонской Республики Марку Ламп. От России в сессии также участвуют представители Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, ФГБНУ «ВНИРО», Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, региональные рыбопромышленники.

Представители двух сопредельных государств обсудят вопросы сотрудничества в области сохранения и использования рыбных запасов в пограничных водных системах. Речь пойдёт о согласовании мер регулирования промысла в Чудском, Теплом и Псковском озерах, установлении общих допустимых уловах основных промысловых видов рыб и распределении национальных квот вылова на 2020 год. Также стороны поделятся результатами контрольно-надзорной деятельности на трансграничных водоемах.

В рамках сессии особое внимание уделят ходу выполнения Программы совместных научно-исследовательских работ России и Эстонии в указанных озерах в 2019 году, планируется согласовать предложения по дальнейшему развитию научного сотрудничества.