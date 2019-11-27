Решившие купить трактор и рулетку в интернете псковичи стали жертвами мошенников

13:47, 27 ноября 2019, ПАИ

Псковичи решили приобрести рулетку из казино и трактор через интернет-сайт и лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летний житель Пскова захотел через один из сайтов купить рулетку из казино для украшения интерьера квартиры. Пскович нашел заинтересовавшее его объявление, созвонился с продавцом и перевел на указанный счет 25 тысяч рублей в качестве оплаты товара. Однако заказанный предмет он так и не получил, продавец после перечисления денег на контакт с псковичом выходить перестал. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в полиции, возбуждено головное дело.

В Псковском районе 64-летний мужчина по объявлению на одном из сайтов решил приобрести трактор «МТЗ-82». Он перевел продавцу предоплату в размере 20 тысяч рублей, но заказанной техники не дождался. На телефонные звонки больше никто не ответил. Гражданин обратился за помощью в ОМВД России по Псковскому району. По данному факту проводится проверка.