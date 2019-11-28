Установлена личность умершего на привокзальной площади в Пскове мужчины

11:26, 28 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 28 ноября на привокзальной площади в Пскове скончался мужчина. Его тело было обнаружено на парковке автомобилей, где высаживают пассажиров поездов. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в СУ СК России по региону, личность мужчины установлена.

«Это житель Пскова, 1936 года рождения», - сообщили в ведомстве.

При мужчине были документы, его родные оповещены о случившемся.

На месте работают представители полиции и следственного управления СК России. Они сообщили, что видимых признаков насильственной смерти нет. Причины смерти бдут названы только после проведения экспертиз.