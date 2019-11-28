Поступления в бюджет Пскова в 2019 году на 1,7 млрд рублей превысили плановые показатели

12:59, 28 ноября 2019, ПАИ

В 2019 году поступления в бюджет Пскова почти на 1,7 млрд рублей превысили плановые показатели, утверждённые в конце прошлого года. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт на сессии Псковской городской Думы 28 ноября, где рассматривался бюджет города

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что в этом году город получил значительные средства на детские сады, школы, на дорожную деятельность. «Бюджет каждый год имеет положительную динамику и растёт», - подчеркнул он.

Депутат Олег Брячак уточнил, за счёт чего происходит рост доходов, передает корреспондент Псковского агентства информации. Тамара Винт пояснила, что дополнительные средства поступают из областного бюджета, а также благодаря участию города в федеральных проектах.

Депутат Александр Баев возмутился объёмом бюджета Пскова. «Мы каждый год пытаемся растянуть имеющиеся деньги, чтобы прикрыть все дыры, но это невозможно», - заявил он. Парламентарий заявил, что нужны деньги на ремонт мостов, ливневой канализации, и добавил, что не первый год на ремонт образовательных учреждений направляются деньги, которые удаётся каким-то образом сэкономить.

При этом Александр Баев поблагодарил администрацию города за работу по формированию бюджета, но выразил мнение, что нужно пересматривать формирование бюджета на вышестоящих уровнях.