Налоговые льготы на 2020 год утверждены в Псковской области

15:05, 28 ноября 2019, ПАИ

Налоговые льготы на 2020 год утверждены в Псковской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 37-й сессии 28 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В следующем году будут сохранены налоговые льготы по налогу на имущество для организаций, работающих в сфере отдыха или оздоровления детей, в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, организациям народных художественных промыслов, потребительской кооперации, организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющим образовательную деятельность, являющимся некоммерческими и расположенным на территории Псковской области, за исключением бюджетных и казенных учреждений.

В 2020 году будет предоставлена новая льгота в форме снижения на 50 % налога на имущество организациям почтовой связи, оказывающим услуги в объектах почтовой связи в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах Псковской области, но не более, чем на сумму финансовых средств, направляемых на выполнение работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением. Авторы законопроекта считают, что данные льготы позволят сохранить обеспечение почтовыми услугами население в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах области.

Также на 2020 год освобождены от уплаты налога на имущество медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Их финансирование осуществляется согласно государственному заданию из Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Сумма налоговых льгот по данной категории налогоплательщиков ориентировочно составит 36,8 млн рублей.

Льготы по транспортному налогу сохраняются, за исключением налоговой льготы общероссийским общественным организациям инвалидов, которая признана неэффективной.