Пострадавшую в ДТП со школьниками учительницу доставили в Островскую межрайонную больницу

13:14, 29 ноября 2019, ПАИ

В аварии с автобусом, который доставлял детей в школу утром 29 ноября в Новоржевском районе, пострадали четыре ребенка и учительница.

Женщине 56 лет. Она была госпитализирована в Островскую межрайонную больницу, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врачи диагностировали пациентке сотрясение головного мозга и перелом лопатки.

Получили травмы в результате опрокидывания автобуса и четыре школьника — один мальчик в возрасте 9 лет и три девочки — 11-16 лет. У них ушибы, у двух девочек перелом носа и перелом ключицы.

В администрации области подчеркнули, что со всеми школьниками работает психолог. Дети доставлены в Областную детскую клиническую больницу.

По поручению губернатора будет проведена служебная проверка.

На месте аварии в эти часы работают представители УМВД России по Псковской области, Госавтоинспекции, СУ СК России по региону.

Губернатор Михаил Ведерников потребовал в кратчайшие сроки провести проверку организации перевозок школьников и соблюдение мер безопасности.

Предварительно причиной ДТП в Новоржевском районе называют гололедицу на дороге.