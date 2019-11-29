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Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области

Расследование по факту ДТП, которое произошло утром 29 ноября в Псковской области, взял под личный контроль руководитель УМВД России по региону Алексей Овсянников. Глава ведомства поручил всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области.

На данный момент предварительной причиной эксперты называют гололедицу на дороге. Авария произошла около 8:30 на автодороге Новоржев-Кудеверь. Водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет, где перевернулся.

В администрации области уточнили, что о ходе расследования докладывается лично главе региона. Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по факту ДТП, а также оказать всяческую медицинскую помощь пострадавшим.

Известно, что травмы различной степени тяжести получили пять человек — это четыре школьника и одна женщина. В основном речь идет о переломах и ушибах.

Детей доставили в Детскую областную больницу.

К месту аварии выехала группа специалистов УМВД России по региону во главе с руководителем областной Госавтоинспекции Сергеем Семеновым.

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Комитет по здравоохранению взял под особый контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП со школьниками в Псковской области Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области Губернатор поручил провести проверку безопасности школьных перевозок в Псковской области Уточнены данные о пострадавших в ДТП с детьми в Псковской области СК начал проверку по факту ДТП с детьми в Псковской области Подвозивший детей в школу автобус опрокинулся в Псковской области
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