Эксперт: Гололедица стала причиной ДТП со школьниками в Псковской области

12:28, 29 ноября 2019, ПАИ

Расследование по факту ДТП, которое произошло утром 29 ноября в Псковской области, взял под личный контроль руководитель УМВД России по региону Алексей Овсянников. Глава ведомства поручил всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области.

На данный момент предварительной причиной эксперты называют гололедицу на дороге. Авария произошла около 8:30 на автодороге Новоржев-Кудеверь. Водитель не справился с управлением и автобус съехал в кювет, где перевернулся.

В администрации области уточнили, что о ходе расследования докладывается лично главе региона. Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку по факту ДТП, а также оказать всяческую медицинскую помощь пострадавшим.

Известно, что травмы различной степени тяжести получили пять человек — это четыре школьника и одна женщина. В основном речь идет о переломах и ушибах.

Детей доставили в Детскую областную больницу.

К месту аварии выехала группа специалистов УМВД России по региону во главе с руководителем областной Госавтоинспекции Сергеем Семеновым.